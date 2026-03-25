De nou, una petició en una pancarta

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Plaça del Doctor Robert (1983-2026)
Torna una petita sèrie de fotografies antigues amb la reivindicació com a element central del tema. I es comença amb aquesta demanda del personal sanitari d’un conveni just que es veu a la imatge del passat, que és de 1983, any en què es va publicar el senzill “Original Sin” del grup australià de rock anomenat INXS. Per tot plegat, també s’informava d’una vaga per tal d’assolir els seus objectius.
De particularitats no n’hi ha gaire. Potser una de les més cridaneres és que s’esmenta aquest centre com a H. San Lázaro i, de fet, també és el que es veu sobre la pancarta. Curiós, si més no. La tela està degudament foradada, per evitar que se l’endugui el vent, i les lletres es veuen bastant acadèmiques. El que denota que es va escriure amb temps i sense presses. Sempre és preferible una cosa polida i no pas un garbuix de lletres mal festes i que poden confondre.
Si ens fixem en la instantània actual, comprovarem que, a sobre de la porta, hi posa Fundació St. Llàtzer. És una entrada diferent que, sense pancarta, es veu amb tota l’amplitud necessària. També es pot visionar l’edifici, que no té quatre dies. Té, a darrere, una trajectòria.
Tot un dret
Reivindicar és tot un dret, com també ho és fer una vaga. I com penjar una pancarta amb demandes. Cap retret. Si les peticions d’un conveni “just” van tenir la seva resposta, no es podria concretar. Si algú ho recorda o va ser dels que reivindicaven, pot oferir el seu testimoni, merament, com a informació.