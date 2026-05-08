Dos prohoms i dos edificis per al record

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Portal de Sant Roc 1964 - 2026
Si a la foto del passat apareixia un ciutadà, possiblement, més anònim, com el Fernando Font de Gayà, en la que apareix avui hi ha dues personalitats, podríem dir-ne, més conegudes. D’una part, Joan Antoni Pujals, empresari i persona activa en tot el que es movia per la ciutat, i Manel Tobella, un altre omnipresent en l’àmbit cultural d’aquesta localitat. La pregunta que cal fer-se és, en el marc de quin acte es va fer aquesta instantània. Doncs va ser en la presentació dels nous camions de bombers, de la marca Pegaso, com es pot comprovar.
L’escenari és el portal de Sant Roc, com ahir. Pujals rep atentament les explicacions de qui, gairebé segur, era algun alt comandament del cos. Tobella, amb llacet i a la dreta, es mira a l’home del costat que també el deuria està posant al corrent d’algun tema. Si algú el reconeix (no hem acabat d’identificar-lo), ho agrairem.
No només destaca aquesta instantània per aquests dos prohoms de la ciutat. També hi ha un parell de construccions que van desaparèixer per sempre i que és bo rescatar. A la dreta surt l’edifici del grup escolar Torrella, una obra arquitectònica impagable que, dissortadament es va enderrocar. A despit de molta part de la ciutadania, val a dir.
Mític establiment
I, a la part esquerra, un mític establiment del sector de la restauració que, com es pot llegir al seu cartell, es deia Snack Pompeya Bar. Després, tota aquest tros va caure per obrir la porta als grans magatzems Europrix, que tampoc resistirien el pas del temps.