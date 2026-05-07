Un cotxe antic i el Fernando saludant

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Portal de Sant Roc 1965 - 2026
És un fet poc comú i ha passat en comptades ocasions a aquesta secció, que alguns dels, en teoria protagonistes anònims de les imatges més antigues, no ho siguin tant i que puguem dir el seu nom. A la instantània del passat d’avui, amb un vehicle amb quatre integrants que es miren a la càmera, podem revelar qui era el conductor. Amb el volant a la dreta, com els automòbils britànics, el Fernando Font de Gayà, aixeca la seva mà dreta i saluda amb la seva gorra. Un dels informadors que té aquest espai i ell mateix ho han confirmat.
És més que probable que aquesta fotografia es fes amb motiu de Sant Cristòfol, patró dels automobilistes. Llavors, en aquells temps, organitzar cavalcades amb cotxes era una pràctica molt corrent. En el vehicle també hi ha un copilot, amb barret, i a darrere, molt elegants, hi ha dues noies que somreien al fotògraf.
Han passat alguns anys i hi ha algun detall que molts dels que llavors eren infants recordaran amb alegria. On es veu un rètol que, clarament, diu “Juguetes”, es pot recordar Casa Felisa, on hi havia una considerable oferta de joguines per quan es feia el sant o l’aniversari.
Suposada cavalcada
No es veuen més participants d’aquesta suposada cavalcada de vehicles. És cert que la imatge es va fer de primer pla i, per tant, era difícil que hi entressin més particularitats en forma de cotxe. El portal de Sant Roc, és tot un clàssic d’aquest espai, però és molt possible que mai hagi sortit amb un automòbil tan antic.