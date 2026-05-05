Una cua pacient i un impost vigent

Fotos: Cristóbal Castro - Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Ajuntament de Terrassa 1986 - 2026
“Cues per pagar l’impost de circulació a l’oficina de Recaptació de l’Ajuntament de Terrassa”. Aquesta és l’etiqueta que figura al dors de la fotografia més antiga de les que surten en l’edició d’avui, que és de 1986, any del llançament del maxisenzill “Yo no me llamo Javier”, de la banda musical Los Toreros Muertos.
Es veu una munió de ciutadans esperant pacientment el seu torn per fer efectiu el cost d’aquesta contribució. És presumible que el fet que el fotògraf atansés la seva càmera per deixar constància de la filera de gent esperant, fos la causant de les bones cares que, en general, es poden contemplar entre la gent. Quan es fa cua i, passada una estona, la complaença va donant pas a una mica d’enuig que acaba fent aflorar irritació i emprenyament. És molt humà.
Pagar l’impost de circulació no ha prescrit ini cap govern o administració pública ho ha anul·lat. Potser, d’aquí a uns segles, es farà pagar per caminar pels carrers. Pagar per circular a una ciutat vindria a ser com pagar peatges o, com antigament, pagar la lleuda o el delme.
Algunes de les persones que apareixen a la instantània més vella, fins i tot, van posar, exhibint un somriure o la seva millor cara. Com quan en un esdeveniment que es pot veure per la televisió, enfoquen a un grup d’espectadors. Quan se n’adonen, la gran majoria saluden o fan alguna expressió còmica o d’alegria. Com es pot revisar a la foto d’ara, aquest pati interior de l’edifici principal del consistori ha canviat. Ara hi ha escales.