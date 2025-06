D’un servei a un altre molt diferent

Carrer de Baldrich (1993-2025)

Del pas d’una activitat a una altra en un edifici n’hem vist més d’una i de dues a aquest espai. No és un fet que hagi de sobtar a ningú i que un local on hi havia una botiga de sabates passi a ser un negoci de gelats pot ser considerat com a molt normal. El canvi, però, que podem observar en l’edició d’avui, es podria considerar, si més no, força impactant.

Fotos: Ricard Domènech/Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño

Ja fa temps d’això, i la realitat és que la imatge del passat és de 1993, any en què el Deportivo Saprissa, de Costa Rica, va guanyar la Copa de Campions de la Concacaf, ens mostra on estaven els Serveis Funeraris de Terrassa.

De dalt a baix

En l’actualitat, aquesta construcció, canviada de dalt a baix, acull l’Arxiu Històric de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental. Un canvi absolut. I no només pel que fa a la titularitat, sinó, principalment, pel que respecta a l’estil de l’edifici. No es pot negar que el dels serveis funeraris era adequat a la seva funció. Una construcció seriosa, sense estridències ni modernitats, tot preparat per assumir visitants tristos i amb poques ganes d’alegries.

Molt al contrari, tot i que també n’hi deu haver que van a l’arxiu tristos i sense ganes de festa, l’actual construcció es veu dissenyada segons els paràmetres dels nostres dies i no té res a veure amb l’anterior.

Com es deia a l’inici, algunes vegades hi ha canvis en les funcions d’un edifici o local i no ens ha d’estranyar. Passa com les feines o altres coses de la vida, que hi ha transformacions. Algunes vegades, amb els dies, ningú se’n recorda.