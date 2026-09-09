El primer dia d’una fira amb pedigrí

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Plaça Vella (Fira del dibuix) 1979 - 2026
Si ahir, en aquest espai, i en la fotografia més vella de les dues, es podia veure com s’acabava d’enllestir una mostra artística al barri del Pla del Bonaire, avui es continua en aquest perfil i, a la imatge antiga, que és de 1979, que va ser Any Internacional del Nen, es plasma la Fira del Dibuix, en la seva primera edició. La Plaça Vella és l’escenari de les dues instantànies i, com es pot comprovar, a la més antiga no es pot distingir el paisatge, ja que tot està presidit per parades, dibuixos, també algun llibre, persones i la pancarta que anuncia l’esdeveniment.
Aquesta mena de trobades acostumen a aplegar bastant gent i es pot confirmar a la foto de fa més temps. És cert que, llavors, hi havia altres tendències i no com ara, en una societat molt avançada en temes tecnològics i amb plataformes d’oci que inunden els nostres dies.
L’art, encara que es pugui pensar que no, no va a la baixa, perquè continua havent-hi persones que els agrada dibuixar, pintar, fer escultures i altres activitats relacionades. És veritat que es pot veure des d’un prisma diferent i que, probablement, els interessos particulars vagin cap a altres cantons.
Continuen vives
Però són disciplines que continuen vives, si més no en nombre de practicants. La fotografia de finals dels setanta, canviant de tema, té aquell color d’antiguitat, a més, que la converteix en un exemple molt exacte d’una època que no tornarà, però que es recordarà per tot el que va significar i d’on es venia. De la cova, directament.