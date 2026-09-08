Una mostra d’art i poques variacions

Ahir i Avui

ARA A PORTADA

Publicat el 08 de setembre de 2026 a les 16:23

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón

Pla del Bonaire (1980-2026)

De l’art s’ha dit i escrit totes paraules que hi caben en un diccionari. S’han expressat sensacions, emocions, il·lusions i també sentiments. Una mostra d’art sempre és benvinguda, com la que es veu a la instantània més vella de les que es poden visionar en l’edició d’avui. La fotografia, que és de 1980, any de traspàs de 366 dies i que va començar en dimarts, correspon a una exposició artística feta al Pla del Bonaire. La imatge immortalitza el moment que veïns o organitzadors (o totes dues coses a la vegada), estaven acabant de penjar les diferents peces.

 

  • Pla del Bonaire 1980

 

  • Pla del Bonaire


Hi ha una mica de tot, quadres d’estils ben diversos i també algun article de macramé o, si més no, és el que sembla. Cal remarcar que no totes les persones presents ajudaven a acabar de donar forma a l’exposició o mostra en qüestió. N’hi ha tres que s’ho miren i, en especial, un home a la part dreta de la foto, està molt atent, observant ben de prop un quadre que tapa. Potser era el seu i volia cerciorar-se que estava en una bona posició o si estava dret o tort. De vegades passa, que un quadre no es col·loca bé i fa lleig. 

Pràcticament el mateix

Si canviem la mirada cap a la instantània actual, podrem comprovar que, sense cap mena de mostra artística, el tros és pràcticament el mateix. O, més ben dit, hi ha hagut poques variacions, particularment pel que fa al mur que sostenia els quadres. Hi ha un pal de la llum, el parterre ha crescut i, com és lògic, també el paviment és diferent. Pocs detalls tenint en compte que han passat 46 anys entre les dues fotos. 

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