Una mostra d’art i poques variacions

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Pla del Bonaire (1980-2026)
De l’art s’ha dit i escrit totes paraules que hi caben en un diccionari. S’han expressat sensacions, emocions, il·lusions i també sentiments. Una mostra d’art sempre és benvinguda, com la que es veu a la instantània més vella de les que es poden visionar en l’edició d’avui. La fotografia, que és de 1980, any de traspàs de 366 dies i que va començar en dimarts, correspon a una exposició artística feta al Pla del Bonaire. La imatge immortalitza el moment que veïns o organitzadors (o totes dues coses a la vegada), estaven acabant de penjar les diferents peces.
Hi ha una mica de tot, quadres d’estils ben diversos i també algun article de macramé o, si més no, és el que sembla. Cal remarcar que no totes les persones presents ajudaven a acabar de donar forma a l’exposició o mostra en qüestió. N’hi ha tres que s’ho miren i, en especial, un home a la part dreta de la foto, està molt atent, observant ben de prop un quadre que tapa. Potser era el seu i volia cerciorar-se que estava en una bona posició o si estava dret o tort. De vegades passa, que un quadre no es col·loca bé i fa lleig.
Pràcticament el mateix
Si canviem la mirada cap a la instantània actual, podrem comprovar que, sense cap mena de mostra artística, el tros és pràcticament el mateix. O, més ben dit, hi ha hagut poques variacions, particularment pel que fa al mur que sostenia els quadres. Hi ha un pal de la llum, el parterre ha crescut i, com és lògic, també el paviment és diferent. Pocs detalls tenint en compte que han passat 46 anys entre les dues fotos.