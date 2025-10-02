Els canvis i noms que no recordem

Fotos: Nebridi Aróztegui/Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer de Topete (2008-2025)
A vegades costa recordar nom d’un company de classe, el d’una botiga on anàvem a comprar llaminadures i, amb el temps, un local de nit on s’escoltava bona música i es bevia alguna cervesa o combinat de moda. I més si, més tard, va canviar la seva denominació, les persones que el gestionaven i, també, la clientela i els gèneres musicals que posaven. Fins i tot els combinats de moda, que ja no eren els mateixos.
Com es veu a la instantània més vella de les dues que es poden contemplar a l’edició d’avui, aquest local es va dir El Mam, però amb anterioritat va ser l’Stil (potser amb una i grega) i allà el Luis (creiem recordar) el tenia ple de gent i no es queixava quan alguns clients pesats li feien posar una vegada i una altra fins al cansament el tema “Chiquilla”, un tema de 1991 de la formació valenciana Seguridad Social.
Potser, i és més que probable, entre Mam i Styl (ara amb una i grega) hi va haver més noms. Ha passat i passa amb molts locals d’oci de la ciutat, que canvien d’amos i canvia la seva denominació. No sempre, però és un fet irrefutable.
Les dues fotografies
Encara no s’ha dit, però les dues fotografies de la secció d’aquest divendres pertanyen al carrer de Topete. Com queda patent a la imatge actual, allà on es va ballar, cantar i beure, ara hi ha un habitatge, amb les seves portes d’entrada i tots els detalls que calguin. Una vegada més a aquest espai es recuperen enclavaments que ja no tenen cap semblança amb allò que van ser en el passat. Recent o no, però el passat