Era una discoteca, però demà més

Si ahir es tractava sobre parades d’autobús i, de passada, de botigues de discos històriques de la ciutat (van quedar algunes per mencionar, com 33rpm o Record Pool), en aquesta edició es recordarà una discoteca de fortuna, en especials dels anys noranta. Es deia La Nau i el nom li quedava perfecte, ja que estava ubicada dins d’una nau industrial. A la imatge del passat, que és de 1996, any en què el davanter britànic Alan Shearer es va convertir en el màxim golejador de l’Eurocopa, amb cinc dianes, es pot contemplar una acumulació de joves que, probablement esperaven per entrar.

Alguns en els seus grups corresponents, xerraven de qualsevol nimietat mentre que altres, embadalits, no podien evitar xafardejar una mica mirant les motos aparcades. Era una sessió de tarda, se suposa perquè a la instantània hi ha llum del dia i perquè la jovenalla es veu encara lluny de la maduresa. De nit, també hi havia sessió, però amb predomini de persones adultes. A més, tancava tard i acostumava a ser l’última estació per a molta gent.

Els nostres dies

En els nostres dies, aquella nau que acollia La Nau, s’ha convertit en un negoci relacionat amb el món dels tallers d’automòbils. El canvi, doncs, és més que notable, però aquest és un tema recurrent a aquest espai, perquè és el que té el pas del temps, que hi ha molt canvi i molta variació.

Demà serà el torn de la segona part d’aquesta petita sèrie, amb una imatge ben diferent, sense jovent, ni motos ni res que se li assembli. Demà.