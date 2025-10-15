Exercici de nostàlgia i un canvi de sentit

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer d’Ausiàs March (1976-2025)
Com ha passat amb altres edificis que han circulat per aquest espai, el que podem observar avui a les dues imatges té una denominació diferent a cada una de les dues èpoques que queden reflectides. A la fotografia del passat, que és de 1976, any de la publicació del llibre “El fugitivo” de l’autor aragonès Ramón J. Sender, això era el Politècnic i, a la d’ara és l’Institut de Terrassa. Tot i el canvi, la seva funció s’ha mantingut i aquesta construcció continua sent en l’actualitat un centre d’ensenyament, com ho era llavors.
Un detall que no ha de sobtar, perquè és molt comú, és que, a la instantània en blanc i negre, els cotxes circulaven en direcció a la rambla d’Ègara mentre que, en els nostres dies, és a l’inrevés. Una particularitat que tampoc seria d’una rellevància estratosfèrica, però va bé que en quedi constància.
De nou i com passa habitualment a aquesta secció, veure els automòbils d’ara fa fins i tot certa gràcia i, per a moltes persones, serà com tot un exercici de nostàlgia. També es veuen variacions a la configuració de l’exterior, portes i tanques, mentre que la part principal de l’edifici es podria considerar com a molt semblant, per no dir que és exacte.
Plans d’estudis
En aquells temps, els plans d’estudis eren molt distints i el Politècnic, s’ha d’admetre, es veia com un reducte per a estudiants que no en volien gaire. Per sort, aquests estigmes van anar minvant i, en aquests moments, es veu un institut com molts altres de la localitat.