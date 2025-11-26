La neu que encara rajarà demà

Fotos: Ricard Domènech / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Plaça de la Font del Comú (1993-2025)
Amb la d’avui i la de demà divendres, s’acabarà el repàs a les nevades que es poden contemplar a les imatges més antigues. No ha nevat, es pot corroborar i només s’haurà vist gebre, com diu el company Alberto. I encara quedarà l’edició de demà per veure més episodis de neu, encara que totes tres instantànies antigues que passaran per recordar-ho, són del 3-3-1993. Els de la numerologia, es comentava ahir, estaran contents i podran fabular amb quimeres, cabòries o auguris. O secrets que no podran revelar.
En aquesta oportunitat toca anar cap al barri de l’Antic Poble de Sant Pere, a la plaça que ara s’anomena de la Font del Comú. A la fotografia de fa més temps, que és de l’any en què es va destruir el pont de Mostar, quan la guerra de Bòsnia, es poden veure un grup de persones, majoritàriament nenes, que intentaven superar les complicacions que suposa un dia nevat o l’endemà d’una nevada. La que es veu més en primer pla, amb els guants posats, intenta tocar o agafar una mica de neu del cotxe aparcat.
Res a veure
La plaça, tal com es pot visionar a la foto actual, no té res a veure amb com era aquesta ubicació en aquella època. Ara es veu com les places dels nostres dies. És cert que llavors, més que una plaça, era una mena de construcció excessivament austera i sense gaire gràcia.
És una mica el de sempre, allò dels canvis que ha pogut viure la ciutat i a la gran majoria dels seus carrers, places o avingudes. Els tòpics no fallen.