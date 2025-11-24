Dues fotos, dues escenes molt iguals

Fotos: Cristóbal Castro/Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Parc de Vallparadís (1999-2025)
Tornem amb una d’aquelles fotografies del del passat que, tot i que no mostra moltes diferències amb la més actual, no deixa de ser curiosa. En aquesta ocasió, l’escena és al parc de Vallparadís i després d’unes pluges abundants que van assolar el territori. Per això, a la imatge més antiga, que és de 1999, any en què va sortir a la venda el videojoc “Resident Evil 3: Nemesis”, es veu fang i petjades de diversa procedència, de persones i de vehicles. I l’embornal, a aquesta instantània de fa més temps, toca a terra i no com la que veiem a la dels nostres dies, que sembla reposar sobre una mena de podi.
Continuant amb la foto de finals dels anys noranta, a la dreta, podem visionar part de la piscina de Vallparadís que, en aquells dies d’aiguats, deuria està ben bruta i poc hàbil per a un bany. A l’esquerra un petit vehicle del consistori, amb el seu operari a dins. I també un home amb aquell gest d’aixecar-se les vores del pantaló per evitar que es taquessin de fang. Quin moment tan poc poètic, però amb tanta veritat!
Les dues vistes
Els detalls diferencials entre les dues vistes immortalitzades per dos fotògrafs distints, probablement, acaben aquí. La resta del que rodeja al panorama és gairebé calcat. Canvia el terra, que ja no promou el fang exagerat, però tot és com en aquells moments.
L’estació en què es van fer les dues fotografies no varia gaire. La de 1999 es va fer el 16 de setembre d’aquell any i la més nova es va fer el 17 d’aquest mes de novembre. Uns vint-i-sis anys de diferència, gairebé.