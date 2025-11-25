La neu, que es podrà veure tres dies

Fotos: Ricard Domènech/Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Rambla d’Ègara/Carrer de Cervantes (1993-2025)
De moment no ha nevat. Potser s’ha vist gebre a dojo, però no hi ha notícies que la ciutat hagi viscut un període intens de nevades, com sí que va succeir en el temps en què es va fer la fotografia del passat. I va ser un d’aquells dies dedicats a qui tenen debilitat per a la numerologia: el 3 de març de 1993. És a dir, el 3-3-93. Per cert, aquell any es va estrenar, entre altres, la pel·lícula “Mrs. Doubtfire”.
La instantània més antiga ens ensenya un paisatge amb molts detalls i també representa una escena d’aquelles que pot suposar preocupació, patint per si algú pren mal per les inclemències meteorològiques en forma de flocs de neu. L’home que mira a càmera té les mans, amb guants, això sí, sobre un contenidor, com si es preparés per a una guerra de boles de neu, que és una de les activitats que no poden faltar quan arriba aquest instant.
La seva mirada és una barreja de desafiament i de murri, com si estigués efectuant un acte prohibit o de poca moral. Els vehicles es veuen una mica superats per l’esdeveniment o, si més ni, es podria intuir que és així. Les fotografies tenen aquestes coses, que no són com les imatges de vídeo, que es veu el que passa.
Poden dir molt
Les fotos són un moment i poden dir molt o poden no dir res. Potser es capta un somriure fora de lloc o un plor que no tocava. Per tant, molt millor interpretar-les amb pinces i sense fer sentències que poden ser errònies. La neu, a aquesta secció, ha vingut per quedar-se un parell de dies