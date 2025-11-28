Ahir i Avui

Quin és l’únic comerç que queda?

Publicat el 28 de novembre de 2025 a les 19:41

Fotos: Cristóbal Castro / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui

Rambla d’Ègara (1999-2025)

Aquesta part de la rambla d’Ègara, molt propera al Mercat de la Independència i que no té lluny el punt neuràlgic que aplega l’estació dels Ferrocarrils Catalans i les parades de diverses línies rellevants dels autobusos municipals, ha sofert canvis com moltes de les altres vies, carrers, places i avingudes de la ciutat. Un canvi en tot el que representa la vida comercial, amb variacions en els diferents locals. D’una sabateria es passa a una botiga d’elements per a la cuina, per exemple, i d’un comerç d’electrodomèstics a una pizzeria. Llei de vida, que diria el tòpic.

 

  • Rambla d’Ègara 1999

 

  • Rambla d’Ègara


El motiu de la fotografia més antiga, que és de 1999, era per il·lustrar alguna notícia relacionada amb les multes de trànsit a càrrec dels agents locals. De fet, a la instantània aquesta, es veu el precís moment en què un policia municipal escriu en el seu bloc, quan posava una denúncia a un conductor que havia comès alguna infracció. Sembla que era per aparcament indegut.

Dels cinc comerços que es veuen a l’altre cantó de la rambla, lluny del primer pla, només en queda un en aquests moments. Els altres quatre han passat a engrossir la llista dels que van acabar la seva trajectòria comercial.

Ho endevinin

La qüestió que es planteja avui és que els lectors endevinin quin d’aquests establiments encara roman obert i oferint els seus serveis. No és una pregunta de difícil resposta. Només cal posar-hi fil a l’agulla i cosir un botó, si fa falta. La pista és molt aclaridora. Ho saben, ja? Segur?

