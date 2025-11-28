Quin és l’únic comerç que queda?

Fotos: Cristóbal Castro / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Rambla d’Ègara (1999-2025)
Aquesta part de la rambla d’Ègara, molt propera al Mercat de la Independència i que no té lluny el punt neuràlgic que aplega l’estació dels Ferrocarrils Catalans i les parades de diverses línies rellevants dels autobusos municipals, ha sofert canvis com moltes de les altres vies, carrers, places i avingudes de la ciutat. Un canvi en tot el que representa la vida comercial, amb variacions en els diferents locals. D’una sabateria es passa a una botiga d’elements per a la cuina, per exemple, i d’un comerç d’electrodomèstics a una pizzeria. Llei de vida, que diria el tòpic.
El motiu de la fotografia més antiga, que és de 1999, era per il·lustrar alguna notícia relacionada amb les multes de trànsit a càrrec dels agents locals. De fet, a la instantània aquesta, es veu el precís moment en què un policia municipal escriu en el seu bloc, quan posava una denúncia a un conductor que havia comès alguna infracció. Sembla que era per aparcament indegut.
Dels cinc comerços que es veuen a l’altre cantó de la rambla, lluny del primer pla, només en queda un en aquests moments. Els altres quatre han passat a engrossir la llista dels que van acabar la seva trajectòria comercial.
Ho endevinin
La qüestió que es planteja avui és que els lectors endevinin quin d’aquests establiments encara roman obert i oferint els seus serveis. No és una pregunta de difícil resposta. Només cal posar-hi fil a l’agulla i cosir un botó, si fa falta. La pista és molt aclaridora. Ho saben, ja? Segur?