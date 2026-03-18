Expectació en una cursa de sacs

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer de Francisco de Vitoria (1981-2026)
Per a moltes persones, sobretot si són molt joves, això de les curses de sacs els pot semblar entre sorprenent i graciós. També poden pensar, veient la imatge més vella de les dues que surten avui, que és una pràctica obsoleta i que seria impensable participar-hi en els nostres dies. La instantània antiga, que és de 1981, any en què es va fundar la televisió Canal Trece al Paraguai, és d’una festa als Grups de Gibraltar i, la veritat, es veu com la canalla va gaudir d’una bona jornada intentant arribar a la primera posició d’una cursa de sacs.
No és fàcil aquesta competició. Anar saltant amb un sac a les cames, que s’agafa amb les mans, com és lògic, no és un hàbit per als humans i, per tant, representa una bona combinació d’equilibri i potència. Equilibri per no caure a terra i potència per fer salts que permetin anar avançant contraris com més aviat millor.
Les cares de satisfacció dels participants ho diu tot. I els dorsals que llueixen, fets a mà i de la manera més senzilla del món, són un element simpàtic. L’expectació és alta i la lluita pels primers llocs també sembla molt interessant. De caigudes, per sort, no se’n veuen.
Escenes divertides
De les celebracions als barris apareixen escenes divertides com aquesta. Acostumen a ser com retalls de vides quotidianes, però centrades en festes concretes. Una cursa de sacs no es fa cada setmana i és comprensible que, quan es va dur a terme, fos un atractiu per a les persones del barri o els possibles visitants. Per cert, algú sap qui va guanyar?