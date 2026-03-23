Fum, fum, fum i no és Nadal, encara

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Casa Baumann (1982-2026)
Aquest edifici és de 1913. És de l’estil modernista i el seu arquitecte fou Josep Maria Coll i Bacardí. Va començar sent un habitatge familiar i fa anys que acull el Servei de Joventut del consistori de la ciutat. Si ens fixem en la imatge actual, es veu una construcció arreglada i sense detalls que l’embruteixen. Tot al contrari que si ens fixem en la instantània del passat, que és del mes de març de 1982, any en què la danesa Lene Køppen es va proclamar campiona d’Europa de bàdminton. Es veu una Casa Baumann atrotinada, i a més, afectada per un incendi que va passar llavors.
El fum que s’escapa de les finestres de la part de dalt ho demostra. Fa conjunt amb la resta de desperfectes que hi ha a la façana. Persianes trencades, finestres amb vidres trencats, esvorancs a les parets i altres defectes que es van haver de reparar per deixar la casa en unes condicions més dignes.
L’estructura i els detalls, tot i això, es conserven i es pot comprovar si es fa una comparació de les dues fotos, encara que un arbre tapi una part de l’edifici actual. D’un temps a l’altre s’ha netejat la cara de la construcció guardant els elements que tenia més característics.
En dubte
Fa uns dies s’informava que la continuïtat del bar de la Casa Baumann, estava en dubte. Curiosament, a la imatge de 2026 podem veure una mena de pancarta que anuncia que a aquest edifici hi ha un bar. “Tanca el bar de la Baumann i se’n repensa el model”, titulava aquest diari. Però a Google surt com “Tancat permanentment”. Continuarà, suposem.