Història i constància d’una multa

Fotos: Cristóbal Castro/Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Raval de Montserrat (1998-2025)
Saber el perquè d’una fotografia pot ser divertit i també curiós. Sovint es fa menció a aquest espai del motiu pel qual es va fer la instantània més antiga. Tot sempre té una explicació i més encara una imatge que, com totes les que van circulant per aquesta secció, o gairebé totes, la seva finalitat és il·lustrar una peça informativa, sigui una notícia, sigui un reportatge o sigui el que sigui.
La foto del passat, que és de 1998, any de l’estrena de “Camila”, una telenovel·la mexicana, ens permet captar el precís moment en què una agent posava una multa a un vehicle aparcat al raval de Montserrat, quan encara es podia aparcar a aquest tros sense ser sancionat, si bé tot sembla apuntar que era zona blava.
Ara, i ho certifica la instantània actual, la ubicació ha variat bastant i on es podia aparcar, pagant, ara es veu una cabina de l’ONCE. Si féssim números de quants llocs de la ciutat que abans tenien places per aparcar i ara no han sortit a aquest Ahir i Avui, potser no acabaríem. És un dels trets característics de les últimes dècades, la substitució de forats per acomodar els vehicles per una altra classe d’element.
Deixar constància
La fotografia de fa més temps, doncs, es va ordenar i executar per deixar constància d’una multa. Hi ha una certesa i és que a la víctima d’aquesta sanció no li devia fer cap mena de gràcia quan va tornar per agafar el cotxe i marxar. Podria ser, i és especulació pura, els renecs van tenir el seu moment de manifestació. Acostuma a ser així.