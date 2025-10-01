I si d’aquí una pila d’anys encara surt?

Fotos: Nebridi Aróztegui/Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer de Lluís Puig i Matas (2009-2025)
Segons s’explica a la imatge més antiga, per identificar-la, es va fer perquè hi havia una proposta “per fer una tarima a la futura plaça del barri de Pere Parres”. Una plaça que es diu de la Cooperativa i que no apareix a la instantània actual. El que veiem és un bloc de pisos al carrer de Lluís Puig i Matas, descrit com a escriptor i humanista a la pàgina oficial del consistori terrassenc.
En tot el panorama que es pot observar a la foto més vella i en els objectes que hi ha no hi ha ni el més petit detall del que es pot visionar a la d’ara. És una transformació d’aquelles absolutes, que no deixen res del que hi havia a la llum. El canvi és espectacular.
Al catàleg d’elements clàssics en tota obra o remodelació, és a dir, tanques, cintes per evitar intrusos, tubs i fustes hi ha poc a afegir. Sobretot tenint molt present que eren els inicis de l’operació i, per tant, no és que faltés molt temps, és que faltava tot el temps del món per poder comprovar l’alteració del paisatge. La fi justifica els mitjans, que potser és una frase de les acadèmiques que no lliga, però que queda molt bé.
No és cosa
El creixement d’aquesta localitat ha anat promovent moltes d’aquestes variacions i no és cosa de les dècades dels setanta, vuitanta o noranta. Més tard també s’han anat produint diverses mutacions a segons quines zones. És un fet inevitable i, si d’aquí vint o trenta anys encara surt aquesta secció, es podran continuar veient aquestes novetats. Seran el testimoni del pas del present, que ja serà passat, al futur.