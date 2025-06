La loteria i la parada de l’autobús

Rambla d'Ègara 1996 - 2025

A una parada d’autobús es poden viure moments per a la reflexió, per explicar a les futures generacions o per recordar sempre amb una bona riallada. És com una mena de reflex de tot el que ens podem trobar en la nostra quotidianitat i, sovint, deixa anècdotes curioses o que fan riure per a la resta dels temps. Com la d’una dona fent callar a un home de cap a peus que li recrimina que no pot fumar a aquest lloc (conegut com a marquesina, en moltes ocasions). O aquell galifardeu que parla pel telèfon a crits i el sent tot el barri, pràcticament. O també el clàssic que no sap ni on va ni on para l’autobús que necessita i fa uns interrogatoris llargs i que acostumen a ser hilarants.

Rambla d`Ègara 1996

Cristóbal Castro - Arxiu Diari de Terrassa

Rambla d`Ègara

Alberto Tallón



Si mirem la fotografia més antiga, comprovarem que aquesta parada ja no està a aquest lloc. De fet, ni tan sols l’administració de loteria està al mateix lloc, ja que es va traslladar un o dos metres més enllà. La cua a aquesta parada, segur, va convertir a moltes persones en posseïdors de butlletes de la loteria amb el somni que mai s’acaba, de què potser tocarà el premi gros. L’espera promovia la compra, segur.

Moltes oportunitats



Com s’ha vist en moltes oportunitats a aquest espai, els comerços van canviant i, a partir d’ara, també es podrà dir que les parades de l’autobús també han canviat. Si bé no totes les de la localitat, algunes sí com es pot comprovar en la imatge més antiga, que és de 1996, any de la publicació del disc “Ocean Drive” del duet britànic Lighthouse Family. I també es veurà a l’edició de demà.