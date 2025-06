La paperera solitària de la carretera

Carretera de Montcada / Carrer del Col·legi (1999-2025)

Si en l’edició del passat dissabte, en aquesta secció es tractava sobre la soledat del contenidor, avui es podria fer el mateix amb la de la paperera que podem contemplar a la imatge del passat, que és de 1999, any en què Céline Dion va endur-se un Grammy per la cançó “My heart will go on”. Veiem de nou un element en solitari enmig dels perills que pot comportar un carrer, en aquest cas la carretera de Montcada. És possible que, a més, llavors era un objecte que feia més nosa que servei i, veure a la instantània actual que ja no hi és, ho confirmaria.

Fotos: Cristóbal Castro/ Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón



Ara, on en aquells temps estava plantada i ferma aquesta paperera, hi ha un semàfor i, davant, l’edifici que es veu no té res a veure amb les parets que es podien observar a finals de la dècada dels noranta. És a dir, canvis radicals en tots els sentits i que han convertit un paisatge en un altre totalment diferent. Cada un amb els seus detalls que les diferencien, queda clar.

La seva funció

Si bé tot és necessari i té la seva funció, tampoc podem obviar que en una carretera com aquesta és més imperiosa la presència d’un semàfor per regular el trànsit que no pas una paperera. No és que es menystingui tot el que aporta aquest recipient que serveix per llençar allò que ens sobra.

Però per a una major seguretat, el semàfor és imprescindible, aquí i a molts llocs. Aquest enclavament uneix aquesta carretera mencionada amb el carrer del Col·legi, una artèria que pot conduir cap al centre de la ciutat. Una més de les moltes que hi ha.