L’expectació per un arbre que s’aixeca

Placeta de la Font Trobada (1997-2025)

La imatge del passat, que és de 1997, any de la publicació del llibre “Harry Potter i la pedra filosofal”, escrit per J.K. Rowling, no ens mostra alguna festa de l’arbre o una celebració similar. Simplement, el que feien els operaris que es poden veure, era col·locar-lo en la seva nova ubicació, a la placeta de la Font Trobada. En certa manera, no deixa de ser un esdeveniment que pot atraure l’atenció del personal, tenint en compte que estem en una urbs on la pedra, l’asfalt i el vidre, dominen per sobre de tot. Un arbre aporta molts detalls en el mig d’una ciutat i, a més, si se situa en un lloc cèntric i en solitari, encara ressalta més.

Fotos: Cristóbal Castro/Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón

Val a dir que l’expectació que va aixecar aquesta acció va ser notable, com es pot comprovar a la fotografia més antiga. També es fa evident que la maniobra té de tot menys senzillesa. Un arbre com aquest i amb tot el que té a sobre, ha de pesar un bon grapat de quilos i, per tant, no s’intueix una activitat còmoda la seva plantació. A la instantània actual es veu l’arbre que, suposadament, hauria de ser el mateix (i si no ho és, s’hi assembla bastant). Veient la seva estructura, té tots els números, però si algú ho sap del tot, ens ho podria confirmar.

Molt transitades

Aquesta placeta, que uneix vies molt transitades per vianants que es mouen per la zona, ofereix aquest petit tros per a un possible descans i ombra de l’arbre que es veu ben ferm i sense res que el pertorbi. És el que té situar un tros de natura en el mig dels carrers, que sembla un parèntesi entre la rutina.