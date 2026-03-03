Manifestants d’un onze de setembre

Fotos: Miquel Mundet / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carrer de la Unió (1977-2026)
Si ahir era el torn d’una reivindicació d’uns aturats tancats al Sant Esperit demanant feina, en aquesta oportunitat toca una manifestació que, llavors, no era gens rutinària. La instantània del passat, que és de 1977, any en què el ciclista alemany Dietrich Thurau va ser medalla de plata en el Campionat del Món de ciclisme en ruta, ens ensenya una manifestació de l’onze de setembre, amb una desfilada pel carrer de la Unió que, possiblement, conduïa als manifestants al raval de Montserrat, davant de la façana de l’Ajuntament de la ciutat.
El context era el que era. No feia ni dos anys que havia mort el dictador i encara mancaven gairebé dos anys per a la celebració de les primeres eleccions municipals de la nova democràcia. Encara faltaria més per als primers comicis per elegir president de la Generalitat.
Per tant, amb aquesta informació, no és complicat deduir que la celebració de la Diada es vivia entre pinces. De fet, no se celebraria de manera oficial fins uns tres anys més tard de l’any de la foto més antiga. La gran manifestació, tanmateix, acabaria tenint Barcelona com a seu.
Serien rellevants
Es veuen encapçalant al personal a personatges que serien rellevants quan es van fer les eleccions per escollir alcalde i regidors, com el Jordi Labòria. Sota una senyera ben gran i formosa, els manifestants, molts amb posat seriós, vivien uns moments bastant històrics, després d’anys i anys sense poder sortir al carrer sense por de ser atonyinat. Bé, llavors alguna castanya queia.