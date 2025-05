Més aniversaris i més gralles i timbals

Carrer de Sant Pere 1989 - 2025

Si ahir rememoràvem la celebració del primer aniversari de Minyons, amb una desfilada pel portal de Sant Roc, en aquesta ocasió avancem en el temps i ens traslladem també amb una desfilada, però del desè aniversari. El carrer de Sant Pere, llavors, va ser una part de l’escenari per on van circular membres d’aquesta colla, en una cua encapçalada per les gralles i els timbals, com és preceptiu. A la fotografia més antiga, que és de 1989, any de l’estrena de la pel·lícula “Black Rain”, dirigida per Ridley Scott, el recorregut es va fer a la tarda i, per tant, tot és una mica més fosc en comparació de la instantània d’ahir.

10è Aniversari de Minyons de Terrassa al carrer de Sant Pere

Arxiu Diari de Terrassa

Carrer de Sant Pere

Nebridi Aróztegui



És el que passa quan es fotografia un paisatge de dia o de nit, que no és el mateix, encara que la localització sí que ho sigui.

Com passa en moltes de les fotos de fa més temps que surten a aquesta secció, veiem algun comerç que ja no hi és i, en aquesta oportunitat, també destaca els cartells de dalt, a l’esquerra, que anuncien algunes de les activitats que es feien a l’Epic Casino del Comerç, entitat que, en aquells temps, era molt activa i de les de més presència de la ciutat.

Dos esdeveniments

Als cartells s’anuncia un “ball camp”, amb la intervenció de l’orquestra Els del Vallès i també el d’un enfrontament de tennis taula, de la Divisió d’Honor masculina, entre el conjunt local i el Club Avilas Rojas. Una manera de promocionar dos esdeveniments que en aquells dies, segurament, atraurien molts espectadors. Algú hi va anar?