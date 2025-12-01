Després de la neu no arriba la calma

Fotos: Miquel Mundet / Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Plaça Vella (1978-2025)
Es va passar per tres episodis de neu del passat la setmana passada i, per a aquesta, es canvia radicalment de temperatura per endinsar la secció en el món dels incendis. Del fred a la possibilitat de cremar-se. A la fotografia més antiga de les dues que surten avui, que és de 1978, any de la celebració de la vuitena edició dels Jocs Asiàtics, es poden visionar dos camions dels bombers a la porta de la basílica del Sant Esperit, quan encara no era catedral. S’observa a alguns dels efectius treballant i també hi ha alguns policies, se suposa, fent tasques de vigilància.
Els lectors més fidels i de més bona memòria, recordaran que, a aquest espai, ja es va poder observar les conseqüències d’aquest ensurt, però des de dins. Era una imatge amb persones voluntàries netejant i arreglant els desperfectes. Com s’explicava llavors, l’incendi va ser provocat i, per sort, no es van haver de lamentar pèrdues irreparables. Retornant a la instantània d’aquesta edició, es pot comprovar com han canviat els vehicles que serveixen als bombers, per extingir incendis i també per a altres serveis.
D’aquest cos
De sempre, s’ha parlat de les funcions d’aquest cos en relació amb el foc i els seus devastadors resultats. Però tenen altres feines i també intervenen en altres urgències, com, per exemple, és el cas dels rescats a persones en situació de perill. Els dos camions que hi havia a la porta del Sant Esperit devien ser suficients per acabar amb l’incendi de llavors. La feina es va fer, que és el més important.