Un altre incendi a una altra Casa del Senyor

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carrer de Faraday (1978-2024)
En la primera entrega d’aquesta sèrie dedicada als incendis, es podia observar un que va patir la basílica del Sant Esperit i, en aquesta oportunitat, li toca a un altre edifici religió de la ciutat, la Sagrada Família. Es mostra l’escena des de fora, com es comprova a la imatge del passat, que és de 1978, que també és el títol d’una pel·lícula argentina de dubtosa qualitat. Curiosament, aquella de la catedral i aquesta, van ser el mes de març del mateix any, la qual cosa fa suposar que els dos incendis tenien una relació. La referència a darrere de la fotografia, en aquesta ocasió, no era aclaridora i, per tant, és mera especulació.
Val a dir, però, que en aquest incendi, només es veu un camió de bombers i, a més, situat a una de les portes laterals de l’església, no davant de la seva habitual entrada. És el que la diferencia de la instantània que es recordava, a la façana del Sant Esperit. Potser en van venir més, però no consta a la foto.
També hi ha policies, del cos que llavors en deien “policía armada” i que, precisament aquell any, i en el mes de desembre, es va dissoldre per crear la d’ara. Era un organisme depenent de l’exèrcit de Terra i, per tant, caràcter militar. Es va crear acabada la Guerra Civil i, pels contraris al règim, caure a les seves mans era tota una aventura en què sobreviure era el repte.
De fa més anys
Tornant a les instantànies que apareixen avui, si alguna cosa distingeix la de fa més anys respecte a la d’ara són els arbres que es veuen actualment a aquest tram de carrer. Són arbres ferms, de notables dimensions i una altura considerable. Un dels dos arbres potser té la seva corfa afectada, però això és una conjectura, no hi ha certesa.
Només un entès en la matèria ho podria assegurar amb rotunditat. També algú que ho recordi, podria fer cinc cèntims sobre aquest incendi i si va afectar molt l’interior d’aquesta Casa del Senyor situada al barri de Ca n’Aurell.