Un balcó amb vistes a un incendi

Fotos: Fotos Francino / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carrer del Teatre / Carrer de Sant Pere (1979-2025)
Tot i que la part del camió de bombers que es veu a la imatge més antiga, està davant de la porta de l’entitat Amics de les Arts, la fotografia està referenciada com “Incendi en el Bar Sport”. Si va ser així, alguna cosa no quadra o, al revés, potser el que no quadra és la memòria. Aquest establiment del sector de la restauració ja no es diu així i, en aquells temps era un dels clàssics de la ciutat. La instantània més vella, que és de 1979, any de la mort del poeta i novel·lista flamenc Louis Paul Boon, es va fer des de l’Arxiu Tobella i, per tant, l’actual també. És una de les condicions d’aquest “Ahir i Avui”.
El Bar Sport feia cantonada entre el carrer de Sant Pere i el del Teatre i, per la situació del camió de bombers mencionat i una mànega que es veu transportada pel que sembla un efectiu d’aquest cos, a dalt de la teulada, es va haver d’apagar l’incendi d’aquesta manera.
Els fotògrafs que es dediquen a fer fotos per a un mitjà com aquest, sovint han d’empescar-se-les per trobar la millor posició. Si cal pujar a un segon pis, s’hi puja. Si cal anar a dalt de la terrassa, s’hi va. I si és necessari fer malabars, els fan.
La de 2025
És evident, i es constata donant una ullada detallada a la fotografia de 2025, que l’edifici principal que es pot veure, el d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals, en general, es manté com era a finals dels anys setanta. Passa amb moltes construccions, que canvien pel que fa a la seva presència, però continuen amb la mateixa fermesa i forma de sempre.