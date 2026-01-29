Uns Pastorets en blanc i negre

Fotos: Miquel Mundet / Arxiu Diari de Terrassa i Lluís Clotet
Els pastorets del Social (1974-2025)
Nadal ja és història, encara que tornarà l’any que ve. Però això no obsta perquè encara es puguin recuperar alguns dels episodis característics d’aquelles festes, com per exemple, les representacions d’“Els Pastorets”, establerts i consolidats des de fa molt de temps. En les dues imatges que apareixen avui, es poden contemplar actuacions d’aquesta obra feta pels integrants del Social. La fotografia del passat és de 1974, any en què la població mundial va arribar als 4.000 milions d’habitants i, en particular, es va fer el 26 de desembre, Sant Esteve.
L’escena, tanmateix, aplega als mateixos protagonistes: el Lluquet i el Rovelló i el que fa de Jeremies. A la instantània del passat, el Lluquet és el Frederic Fainé i si no ens enganyen, el Rovelló és l’Enric Rius. El Jeremies, no ho tenim gens clar. A la d’ara, l’Oriol Salvador és el Lluquet, el Xavi Gabarró és el Rovelló i el Jeremies és un clàssic del Social com és el Ferran Dinarès. La tradició ha continuat i les generacions noves s’han anat incorporant i han conviscut amb les més veteranes.
De Folch i Torres
Aquesta obra de Folch i Torres, que en realitat té com a títol “Els Pastorets o l’adveniment de l’infant Jesús”, és una assegurança de vida pel que fa al teatre nadalenc. No s’entendria aquesta ciutat si per Nadal no es representés, així com tampoc s’entendria si no hi hagués sessions de quinto.
Tot va una mica lligat i, com passa amb altres celebracions, com la Festa Major i el Capgròs de l’Any, per exemple, es van succeint en el temps i sempre s’han de celebrar. És així.