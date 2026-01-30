Tres persones, unes bombones i una vaga

Fotos: Miquel Mundet / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carrer de la Castellassa (1978-2026)
Una vaga dels repartidors de les bombones de butà. És el que va promoure que es pogués veure l’escena de la fotografia de fa més temps de les dues que surten a l’edició d’avui. És de 1978, any en què el ciclista belga Michel Pollentier es va adjudicar la desapareguda Escalada a Montjuïc, prova ciclista també coneguda com a Pujada a Montjuïc. Eren temps on hi havia moltes més vagues que ara.
Recuperant el fil de les imatges, l’antiga és molt atractiva, per tot el que ens ensenya. Es veuen tres persones en primer pla, un carretó i quatre bombones de butà. No és el títol d’una sèrie ni d’una novel·la, però ho podria ser.
Dos nanos s’encarreguen d’arrossegar el carretó amb el butà. Un mira directament a càmera mentre que l’altre fa cara d’esforç, barrejada amb una mena de somriure apagat, sabedor que l’estan fotografiant. Presideix l’expedició que, se suposa, devia anar a buscar el subministrament pel seu compte, ja que no hi havia servei de repartiment, una dona que podria ser la mare dels vailets o una parenta.
Un gest seriós
No mirava al fotògraf, amb un gest seriós i com si estigués ingerint alguna cosa amb la mà dreta. A l’esquerra, sostenia algun petit objecte inapreciable que, potser, tenia relació amb el que tenia a l’altra mà.
Si les bombones eren plenes, que tot fa pensar que sí, pesaven bastant i el mitjà de transport era necessari. Però també ho hauria sigut en cas d’estar ben buides. Qüestió de física.