Una cua amable i sense cap retret

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Parc de Sant Jordi 1976 - 2026
Seria una mala idea aprofundir en el que es veu a la imatge del passat, amb els tòpics de sempre. Que si abans els infants es conformaven amb aquesta classe de lleure, que si ara tot són pantalles, o que si ves a saber cap on anem amb tanta tecnologia. No anirà la cosa per aquest cantó. La fotografia antiga, que és de 1976, ens situa en el parc de Sant Jordi i es pot contemplar un grup de nens i nens en acció i intentant de passar una bona estona amb el gaudi de jocs tan simples i senzills com un tobogan o uns gronxadors.
Aquesta darrera frase donaria peu als tòpics que no es faran servir. També dona peu a fixar l’atenció al primer pla, amb una sèrie de nanos que fan cua per pujar al tobogan. Una cua molt pacífica, amb un ambient molt agradable, com es comprova veient una de les nenes que puja per les escales amb un somriure molt evident.
És una cua amable, allunyada de les que es poden viure a la caixa d’un supermercat o per entrar en un recinte esportiu a veure un partit o un concert. No hi ha retrets perquè ningú intentava colar-se ni males maneres.
Les prestacions
A la instantània dels nostres dies queda palès que s’han millorat les prestacions per als més petits que poden assistir a la mateixa ubicació a passar una bona estona de lleure. Els jocs són molt més moderns i d’una qualitat superior, comparats amb els de la foto de 1976, any de traspàs que va començar en dijous. Fins i tot, els materials semblen molt més fiables. Molt més.