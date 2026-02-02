Moment per decorar i unes cabres atentes

Fotos: Cristóbal Castro / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carrer del Canigó (1983-2026)
La fotografia en blanc i negre és una imatge de la Festa Major de les Arenes de 1983, any de la publicació del disc “Antarctica”, del músic i compositor grec Vangelis. Més aviat, es veu un moment dels preparatius, amb uns vailets penjant els elements clàssics d’aquesta mena de celebracions, i un grup de cabres que es fixen en una persona a la part dreta, que, a la seva esquena, porta una mena de feix de plantes. Si més no, així ho sembla.
Fent la comparació amb la instantània de 2026, es veu clarament que hi ha hagut un pas cap a la urbanització de la zona que hi ha al centre. No es veu tanta vegetació com en la foto del passat i les edificacions han anat creixent.
Alguns dels que també apareixen a la imatge no ajuden, però això no significa que no ajudessin. En una foto es veu el que es veu i no ens explica el que ha passat fa uns segons. És més que evident. Les cabres atorguen a l’escena el seu vessant de camp i, a més, també suposa un detall simpàtic. Tot i que gossos i gats acostumen a ser els animals més comuns en una ciutat, a part d’altres que, afortunadament no es veuen, la presència de les cabres no deixa de ser una gran anècdota.
La participació
Les festes majors de barri tenen que fomenten molt la participació dels veïns. La de la ciutat, d’una envergadura molt més gran, potser no permeten que tots els que els agradaria ajudar ho puguin fer. En un context com aquest, la cosa canvia, i molt, i sempre fa gràcia ser part del teu entorn i dels llaços més directes.