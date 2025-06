No cal ser un linx per veure-ho clar

Plaça de la Creu Gran (1990-2025)

No cal ser un linx, ni una àliga, ni una guineu per captar ràpidament, amb una visió de les dues imatges que toquen avui, que el tema principal serà el solar que hi havia quan es va fer la més antiga, que és de 1990, any en què la torre de Pisa es va tancar al públic per motius de seguretat. L’edifici que es pot veure a la instantània actual, segons el cartell que es veu a la més antiga, es va denominar “Creu Gran” i tenia tota la lògica, per la seva ubicació. A vegades, fins i tot, s’acaba encertant a l’hora de posar noms a persones o objectes i, també, construccions.

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón

A sota, després del nom, s’anunciava la construcció de sis pisos, un local comercial, places d’aparcament i un habitatge unifamiliar. Això sí, tot amb acabats de qualitat, una asseveració que, possiblement, no caldria, ja que, els compradors, normalment, busquen aquesta qualitat. No tenim el coneixement de ningú que hagi buscat un pis o una casa esperant que els materials siguin defectuosos o de dubtosa qualitat. Ja n’hi ha de gent estranya i amb idees poc convencionals, però tant, probablement no.

Força bé

Així a primera vista, sembla que els acabats estaven força bé o això es pot intuir mirant l’edifici acabat. Fa bona impressió, d’entrada, però hauríem de ser els compradors o els que hi viuen els que ho haurien de corroborar.

És evident que aquest enclavament és dels que la gran majoria desitjaria, en una bona situació i sense estar excessivament a prop del centre de la ciutat. Un bon lloc, se suposa.