Una creu més alta que l’altra

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Plaça de la Creu Gran 1965 - 2026
Potser es tracta d’una il·lusió òptica, però si comparem les dues fotografies, la impressió és que la creu de sobre de la font de la plaça és més curta a la imatge més antiga. De fet, no és cap efecte visual, és com es veu i a la instantània d’ara la seva altura és major. Algú que hi entengui ens podria desfer l’entrellat.
Una de les particularitats de les dues fotos que es publiquen avui en aquest espai és que el panorama és gairebé calcat. Els edificis que podem observar, així com la font, són pràcticament els mateixos, amb els lògics canvis i els arranjaments i les neteges que eren necessàries, perquè el temps ho desgasta tot.
Anant al detall, es pot veure a una nena que passa al costat de la font de la plaça de la Creu Gran i es mira a la càmera. Darrere hi ha la Llibreria Francesa, un establiment que durant molts anys va estar a aquesta ubicació. Com molts comerços de la ciutat, va acabar tancant les portes. Llei de vida, que diria el tòpic més tòpic de tots els tòpics que es poden dir.
Un home
A la part dreta de la imatge més vella, es pot visionar a un home darrere un camió que, presumiblement, controlava el material que transportava. No queda clar si el descarregava o el carregava, si bé, vista la buidor de la part posterior del vehicle, potser ja ho havia tret tot.
Al centre de la instantània, i més al fons, una dona, amb el cap cot, travessa el carrer que fa l’efecte que, molts cotxes, no hi passaven. Eren altres èpoques, amb molta més precarietat.