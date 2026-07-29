Festa amb xanquers, música i capgrossos

Fotos: Ramon Navarro - Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Parc de Sant Jordi 1983 - 2026
Tota aquesta celebració que es veu a la imatge més vella, que és de 1983, any de l’estrena de la pel·lícula “Christine”, dirigida per John Carpenter, correspon a la festa de l’Arc de Sant Martí, segons es va etiquetar al seu dors. Pel que es pot detectar, veient les persones que s’encarregaven de l’entreteniment, era una diada bastant enfocada al públic infantil, que també ocupa el seu protagonisme. Tot al parc de Sant Jordi, un espai que possibilitat dur a terme un grapat de festeigs i commemoracions i altres esdeveniments que necessitin lloc suficient i aire lliure.
A més dels músics, que acaparen el primer pla de la instantània de fa més temps, també podem trobar alguns xanquers i, més cap a la part esquerra, es veu nítidament un membre dels nans i capgrossos. Una reunió de diverses mostres de què es pot trobar en un espectacle com aquest.
El parc, sovint, es converteix en un feu dels més petits. Continua sent un dels enclavaments de més notorietat de la ciutat i sembla un petit oasi de vegetació en mig d’una ciutat de pedra, vidre i acer. Passa el mateix amb el de Vallparadís, encara que les dimensions d’un i altre no són comparables.
Ben pelats
Per les vestimentes dels presents i veient els arbres ben pelats, a pesar de l’ornamentació que els hi van col·locar, és probable que aquesta festa es desenvolupés a la tardor. Sembla un dia solejat, cert, però hi ha mànigues llargues i poques fulles als arbres. Mentre no recrua el fred, és una bona època per fer coses.