Un local en una carretera llarga

Fotos: Cristóbal Castro - Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carretera de Montcada 1993 - 2026
Tampoc calen moltes explicacions per informar que, el local que es pot visionar a les dues fotografies, albergava la seu del sindicat CNT. Ara, com es pot veure a la pàgina web d’aquesta formació, el local està situat al carrer de Sant Marian. És una circumstància molt quotidiana, el canvi d’edifici d’entitats o associacions, però també passa amb comerços o establiments.
A la instantània del passat, que és de 1993, any en què Bèlgica es va convertir en un estat federal, i malmès pel pas del temps i les inclemències de tota mena, es pot llegir “Unión Local de Sindicatos Obreros y Bolsa de Trabajo”, un encapçalament ben curiós. A sota, un dibuix amb un home a davant d’una bola del món i una bandera que, tot i que la imatge sigui en blanc i negre, fa tota la pinta d’estar presidida pels colors negre i vermell. El que és la bandera anarquista i, també d’aquest sindicat. També es veu una fàbrica, amb la seva xemeneia inclosa.
Bona part
Aquest edifici està situat a la carretera de Montcada, una de les artèries que travessen una bona part de la ciutat. Com el seu nom indica, neix a aquesta localitat vallesana i acaba a la rambla d’Ègara, just on abans hi havia el pas a nivell dels Ferrocarrils de la Generalitat, el que popularment s’anomenen “els Catalans”.
A aquesta zona, tot l’escenari s’ha girat com un mitjó i, on hi havia l’escorxador, popularment “el Matadero”, ara hi ha l’estació d’autobusos. Més canvis a la ciutat.