Un espectacle per estrenar una plaça

Fotos: Cristóbal Castro - Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Plaça de Catalunya 1984 - 2026
Aquest espectacle que es veu a la imatge del passat, que és de 1984, any en què la sueca Yvonne Ryding va guanyar el premi Miss Univers a Florida, es va programar en el marc de la inauguració de la plaça de Catalunya que, com s’informa en el blog de Joaquim Verdaguer, “ocupa les terres de Can Gorgs, masia que va ser enderrocada, entre el 1965 i 1967, per urbanitzar l’avinguda de Barcelona”. També apunta que, “el dia 28 de setembre de 1983, amb la plaça en construcció, el Ple de l’Ajuntament acordava posar-li el nom de plaça de Catalunya”.
Pel que es detecta mirant les graderies plenes de públic, es tractava d’un espectacle infantil i, també pel que es pot intuir ampliant la instantània, els infants s’ho van passar pipa seguint les ocurrències de l’artista. A la fotografia actual es poden visionar les graderies buides, el que permet fer-se una idea de la quantitat d’espectadors que van assistir aquell 22 d’abril de 1984 per ser testimonis de tot plegat.
Dos monòlits
Com també s’escriu en el mateix blog, “tres anys després es van descobrir dos monòlits situats un a cada extrem de la plaça”. És a dir, encara es va adornar més aquest enclavament, perquè un element com aquest, sempre vesteix més que no pas una zona pelada i sense cap punt destacat.
És obvi que aquesta plaça de Catalunya no té la fama, per exemple que la que té la de Barcelona. A la nostra ciutat, agradi o no, per davant n’hi ha dues molt més emblemàtiques com la Vella o la del Progrés.