Pintades i el destí, sempre implacable

Discoteca la Nau - carrer de Baldrich (1993-2025)

S’anunciava a l’edició d’ahir, que es tornaria a la discoteca La Nau, si bé, en aquesta ocasió, mostrant un paisatge totalment oposat. Si a les pàgines de dijous veiem una bona mostra de joves a les portes d’aquest local, potser esperant entrar o descansant del soroll, en aquest cas podem contemplar que no hi ha ningú. Sí que es veuen les pintades de, suposadament, veïns que n’estaven fins al monyo d’aquest soroll i reclamaven el seu tancament. No ho escrivien explícitament, però s’entenia perfectament. Si s’escriu “Fora Disco” o “Disco no”, és tota una declaració de desitjos i intencions.

Fotos: Jordi Segarra/Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño



No és l’única vegada a la vida que aquesta ciutat ha viscut un episodi semblant, amb veïns i ciutadania farts de tot l’enrenou que pot comportar tenir una discoteca al voltant. Es veu clarament a la instantània del passat, que és de 1993, any de l’estrena de la sèrie televisiva “The X-Files”. No volien la discoteca o, si més no, no la volien els que van fer les pintades o els que donaven suport a la iniciativa, que ja se sap que, sovint, molts practiquen allò que es resum com “Aixequem-nos i aneu-hi!” i que no vol dir res més que el que fa aquella persona que “dona ordres per als altres, però excloent-se ell mateix de complir-les”.

Hi ha un taller

Com s’apuntava ahir, a on hi havia La Nau, en l’actualitat hi ha un taller. El pas del temps, desconeixem si satisfactòriament per als autors de les pintades, aquesta discoteca, com moltes d’altres, va acabar tancant per a sempre. El destí, implacable.