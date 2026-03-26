Protesta i un títol per al Shamrock Rovers

Fotos: Ramon Navarro /Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer de la Font Vella (1985-2026)
Si al diari d’ahir, la foto més antiga, anava d’una demanda d’un conveni més just per als treballadors del sector sanitari, avui s’amplifica la cosa i ens trobem amb una petició que afecta a tota la ciutadania que tingui un immoble. Es fa palesa a aquesta instantània del passat, que és de 1985, any en què el Shamrock Rovers va guanyar la lliga irlandesa de futbol, la protesta pel que es considerava com “un abús” a l’hora de pagar la contribució. La pancarta principal de la manifestació la signa la Coordinadora d’Associacions de Veïns de Terrassa, ara Federació.
Probablement, manifestar què en pensem de molts dels impostos que hem de pagar inexorablement i si ho considerem realment un abús, ens portaria a discursos que avalarien la fórmula com un bé per a tothom, ja que d’aquests diners surten les actuacions de les administracions per millorar les nostres ciutats. Molt bé, quan acabi el discurs, que ens avisin, que és tard i, potser, vol ploure i, a sobre, la mula no es vol moure.
Un recorregut
Aquesta protesta, segons la ubicació que es veu a la foto de fa més temps, devia fer un recorregut molt corrent a aquesta ciutat. I no només en l’apartat de reivindicacions. Altres mostres, per exemple, de caràcter cultural, també baixen per la Font Vella.
No fa gaire, a aquesta mateixa secció, ja se’n va poder observar una. Com llavors, i no deixa de ser pura especulació, la intuïció ens diu que tot plegat acabava davant del consistori. Entra dins la lògica.