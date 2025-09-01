Quan els veïns s’hi van posar de debò

Plaça d’Andalusia (1997-2025)
A la imatge més vella de les dues que es poden observar a l’edició d’avui, uns veïns netejaven uns terrenys per poder instal·lar una fira. Si més no, aquesta és la descripció que es pot llegir al seu dors, un detall que, dissortadament, no sempre es pot gaudir en aquestes fotografies antigues, per diverses raons. La instantània de fa més temps, que és de 1997, any de la publicació de l’exitosa cançó “Everybody” de la formació Backstreet Boys, ens ensenya algunes de les persones que van procedir a aquesta neteja, amb una dona activa en primer pla i altres membres del veïnat fent aquestes tasques.
Si mirem la foto actual podem contemplar la plaça tal com es pot veure ara. És la d’Andalusia, i es troba en el barri de Sant Pere. En el mig hi ha una escultura força considerable, de nom “Amalgama”, obra de Ramon Suau i Pomés, artista terrassenc. Ja no hi ha matolls ni males herbes, tot ha quedat en perfecta harmonia en una plaça austera, però que compleix amb els seus objectius.
Molts reptes
Una bona organització veïnal pot aconseguir molts reptes. És allò d’unir-se per una bona causa per acabar donant forma a una meta proposada. Quan tot s’acaba i s’ha aconseguit el que es pretenia, l’alegria i la satisfacció és immensa.
És llavors quan els tòpics treuen el cap per la finestra i es deixen anar frases de l’estil “la unió fa la força” i altres que agraden de dir, però que no sempre són realitat. En qualsevol cas, els veïns de la zona, aquell 1997, s’hi van posar.