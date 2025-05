Quan es va passar al 9 per poder trucar

Carrer de la Rasa (1998-2025)

Ara potser pot sonar com una d’aquelles historietes que s’explicaven a la vora del foc, i encara més per l’absolut domini dels mòbils en el sector de la telefonia, però fa algunes dècades, per trucar a un fix no s’havia de marcar el prefix de la província. Va ser una cosa posterior i, segurament, moltes de les persones que llegeixen aquestes línies en aquests instants recordaran que es trucava a les cases, botigues o serveis amb només set números.

Fotos: Cristóbal Castro/Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón

Més tard, es van incorporar aquestes dues xifres més, passant a nou. A la província de Barcelona, es va afegir el 93 davant del número que es tenia.

El 9 inicial es marcava a totes les províncies i el que canviaven eren les següents xifres. A partir del 4 d’abril de 1998, es va passar a aquesta manera de trucar que, amb l’arribada dels telèfons mòbils i el seu creixement, la xifra que va passar a ser protagonista va ser el 6, el de la majoria que necessiten aquests aparells per iniciar una trucada. Del 9 es va passar al 6, si bé hi ha mòbils que comencen per 7, encara que no són tants i molt lluny de convertir-se, algun dia, en majoria.

Tota la ciutat

Com es veu a la imatge del passat, al carrer de la Rasa, es van situar per tota la ciutat, cartells com aquest, recordant que arribava el 9 per poder trucar a la xicota, a les amistats, al bar de la cantonada o al sastre sense problemes. S’obria una nova forma de marcar els teclats que, llavors, molts eren d’aquells amb marcador de roda. Pel que fa a les diferències que es veuen al carrer en les dues imatges, són molt òbvies.