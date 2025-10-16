Recollint aigua i tot el que es va innovant

Fotos: Ricard Domènech/Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carrer dels Gavatxons (1995-2025)
Si plou i la botiga o els baixos d’un habitatge s’inunden, en més o menys mesura, no hi ha cap altre remei que treure l’aigua, de la manera que es pugui. És el que fa la dona que es veu a la instantània més antiga de les dues que es poden contemplar avui a aquest espai. És una fotografia de 1995, any en què es va atorgar el Premi Nobel de la Pau a la Conferència Pugwash, i que ajudava a entendre als lectors que, el dia anterior, l’aiguat havia sigut força escandalós i, per tant, s’havia necessitat l’enginy i l’esforç per evacuar la part baixa d’edificis i altres construccions.
L’establiment és del sector de la perfumeria, un dels clàssics de tota la vida a la ciutat, de nom Marfil, que des de 1941 ofereix els seus serveis. Com es pot confirmar mirant la foto més actual, l’entrada a la botiga ja no és la mateixa que llavors i, en algun moment, es va decidir modernitzar-la una mica i adequar-la als nous temps i a les noves maneres, en especial de seguretat. A poc a poc, d’aquests comerços mítics, en van quedant menys i aquest fet també forma d’aquest pas dels anys i de l’arribada de novetats i de canvis en les tendències.
Hi havia botigues
Per exemple, fa unes dècades hi havia botigues de discos i ara gairebé només en queda una. S’ha incrementat la presència de comerços dedicats a la venda d’una mica de tot i les perruqueries o barberies, també han crescut. I han aparegut altres ofertes, com les de les carcasses dels telèfons mòbils. És, tot plegat, el resultant de tot el que es va innovant, que no s’atura.