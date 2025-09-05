Reivindicacions en un terreny hostil

Passeig del Vint-i-dos de Juliol (1994-2025)
Ara feia unes quantes edicions que no sortia a aquest espai alguna mena de reivindicació. Són demandes o queixes que, usualment, es manifesten a través de pancartes que, finalment, es pengen a un lloc determinat perquè tinguin durada en el temps. Aquí es reclamava, per part de l’APA de La Roda de llavors, quan estaria enllestit l’institut. Així, destacant la paraula quan amb el seu interrogant, que tot i que la imatge és en blanc i negre, es denota que es va pintar amb un color més lluent.
La instantània del passat, que és de 1994, any en què la cançó “Passerà”, interpretada per Aleandro Baldi va guanyar el Festival de Sanremo, ens mostra un paisatge un pèl desolador, amb un solar i una tanca dignes de pel·lícules de centres penitenciaris com l’aclamada “Cadena perpètua” o la infravalorada “Brubaker”. A la més actual, es pot ullar que, a aquest enclavament on hi havia la pancarta reivindicatòria, hi ha un establiment del sector de l’hostaleria i un seguit d’edificis d’habitatges i altres comerços. La Roda, que va començar el seu projecte més que innovador en el món de l’ensenyament l’any 1969, ara és un centre públic.
Grans variacions
El paisatge ha experimentat grans variacions. No és la primera ni la darrera vegada que en aquest “Ahir i Avui” es podran contemplar fotografies velles que ensenyen solars o terrenys que han acabat convertint-se en construccions modernes i amb un ús molt diferent del de llavors. Un centre educatiu també pot passar per aquestes contingències, ningú se n’escapa.