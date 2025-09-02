Un arbre caigut i un canvi molt evident

Passeig del Vint-i-dos de Juliol (1996-2025)
Si a la imatge més antiga de les dues de l’edició d’ahir es veia a veïns netejant un terreny inhòspit , a la que apareix avui, es pot veure com s’arrancava un arbre que feia nosa al passeig del Vint-i-dos de Juliol, just davant d’on hi havia l’empresa Agut i on ara hi ha un supermercat i una gasolinera. La fotografia del passat, que és de 1996, any de la mort del director de cinema francès René Clément, exhibeix una acció més institucional, amb personal del sector i no un grup de ciutadans molt voluntariosos que buscaven un fi comú per una activitat molt concreta.
L’enderrocament d’un arbre no agrada, però potser s’ha de fer de forma imperativa. Pot ser a causa de problemes derivats del seu estat o perquè pot suposar un perill. En qualsevol dels casos, llavors es va prendre aquesta decisió i es va procedir a aquesta tasca. Aquesta zona de la ciutat ha canviat, amb l’esmentat pas d’una indústria a una superfície de les grans, dedicada a vendre productes de diversa classe, com d’alimentació, la neteja i altres.
Una palmera
Profunditzant amb l’arbre caigut, és una palmera, una espècie que es troba per la ciutat, si bé no és l’única. Pins, roures, alzines i altres noms, com plataners. Si hi ha varietat, molt millor. Enriqueix el coneixement de la ciutadania interessada en aquests temes. Aquesta part de la població, com es deia, ha variat bastant com es comprova observant la fotografia més actual de les dues que es publiquen, encara que el pont de la via del ferrocarril continua estant al seu lloc.