Un boicot i una conversa secreta

Fotos: Cristóbal Castro - Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Avinguda de Jacquard 1990 - 2026
“Treballadors de Mútua i Sant Sant Llàtzer intenten boicotejar la inauguració de Baumann Servei Jove”. És el que resa darrere de la instantània del passat. Ni més, ni menys. D’aquí, i repassant la pancarta que llueixen alguns d’aquests treballadors, es pot deduir que s’aprofitava la visita de l’alcalde a aquest recinte per a aquesta estrena per fer les pertinents reivindicacions, que devien tenir relació amb el món sanitari.
“Alcalde. Patrón. Negocia. HSL. Trabajadores”. És el missatge que es pot llegir en el llençol que subjectaven alguns dels presents a la manifestació, alguns dels quals miren a la càmera descaradament, sense amagar-se. I, fins i tot, algunes de les persones somriuen divertides.
També és de ressaltar el policia municipal, que no es mira l’escena principal, la dels sanitaris protestant, sinó que sembla controlar el trànsit i evitar qualsevol incident que pugui significar perill per a les persones. Menció especial mereixen les dues noies que treuen el cap per una de les finestres de l’edifici, observant el que estava passant en aquells moments, des de primera línia.
Per preocupació
Una es posa les mans a la cara, no sabrem mai si per preocupació davant dels esdeveniments o, simplement, com un gest com podria ser qualsevol altre. La del seu costat té un posat com si estigués comentant algun detall amb la seva companya. Serà complicat que algú pugui revelar la conversa, però tampoc seria el més interessant de tot plegat.