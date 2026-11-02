Una jornada alegre amb bicicletes

Fotos: Cristóbal Castro / Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Raval de Montserrat (1983-2026)
La referència de la fotografia més antiga, que és de 1983, any de la publicació del disc “90125”, l’onzè treball d’estudi de la banda britànica Yes, parlava simplement d’una matinal ciclista, sense gaires especificacions ni més afegits. Pels ciclistes que es veuen, queda bastant evident que no era una jornada competitiva i més aviat era com una trobada, potser reivindicativa, però sense cap ànim d’establir vencedors. Això és el que sembla en la primera visió de la instantània. No s’entendria de cap altra manera, encara que, en aquestes coses, millor no apostar-s’hi una mà.
Per les cares dels espectadors, era una trobada festiva. Somriures generalitzats presideixen una escena molt costumista, en una dècada que intentava superar fets desagradables i, més, girar full d’una època massa llarga i feixuga que, afortunadament, va acabar. Més per la qüestió biològica, cal remarcar-ho, que no pas perquè hi hagués un clamor. Molts es van apuntar a carro guanyador quan els va convenir.
Algunes persones
Els lectors més veterans, sabran distingir en la foto més vella algunes persones que, en alguna etapa o en moltes, van ser membres del consistori d’aquesta població. Un, fins i tot, és un dels ciclistes que pedalejaven cap a un destí que desconeixem.
Com sempre demanem, si algú recorda particularitats d’aquell dia, seran benvinguts, perquè tota informació que pugui ampliar coneixements, sempre s’aprecia. I passa sovint, que la informació arriba per part de lectors atents.