Una multitud que estava de vaga

Fotos: Cristóbal Castro - Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer de Torres García 1984 - 2026
No es pot descartar que fotografia del passat que surt en aquesta edició, que és de 1984, any de la publicació del llibre “Deep Six”, de l’autor nord-americà Clive Cussler, sigui la que més persones hi surten des de l’inici d’aquesta secció. No hi ha cap certesa d’aquesta afirmació, però és una possibilitat d’allò més fiable, però la memòria podria jugar una mala passada.
La realitat és que és una imatge on apareix una multitud amb motiu d’una vaga del sector del tèxtil. Cap a on es dirigien, no queda documentat en cap moment a la referència de la instantània. Tanmateix, el que sí que es pot observar són els diferents grups de persones, alguns aturats en mig del carrer, com si observessin alguna escena que no es va captar.
Alguns, els que estan a la part esquerra de la foto, estan atents a alguna cosa que podria estar succeint a l’altre cantó d’un terreny tancat. Potser van visionar alguna situació que els va encuriosir i, per això, es van quedar esperant ves a saber el què.
Cap a un destí
Molts, a majoria, no es van parar per res i se’ls veu caminant cap a un destí desconegut, si més no per als que hi van ser. És de sentit comú que tota aquesta gent sabien cap on es dirigien. A la dreta, es poden descobrir petits grups en plena conversa, comentant la jugada.
Ara que s’ha convocat una vaga va bé recordar-ne algunes del passat, com també han desfilat per aquest espai manifestacions, reivindicacions i protestes diverses. Són imatges que acumulen molta gent.