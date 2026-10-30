La rambla d’obres i una casualitat

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Rambla d'Ègara 1990 - 2026
Hi ha algunes casualitats que fan gràcia, altres que fan pena o provoquen tristesa, i altres que ens poden semblar increïbles, com és el cas de les dues imatges que apareixen en aquesta ocasió a aquest espai. La instantània antiga, que és de 1990, ens mostra unes obres que es feien a la rambla d’Ègara a 1990, any de l’estrena de la pel·lícula “¡Átame!” del director Pedro Almodóvar i, quan el fotògraf va anar a fer l’actual per poder fer la comparació, sense que estigués preparat, es va trobar una mena de vehicle de l’estil del que es veu a l’altra.
Casualitat de la bona, que diria aquell, no perícia del fotògraf, que és bon nano i ho fa molt bé (o això diuen), però no es dedica a cap activitat relacionada amb sortilegis, encanteris i tampoc d’endevinar el futur. No és gens fàcil aconseguir aquest mimetisme, si es podria qualificar d’aquesta manera que hagi passat això.
És més que explícit que els treballs que s’estaven fent a la foto del passat eren bastant més complexos que els que es preparaven a dur a terme els operaris de la d’ara. No és cap retret, només faltaria. És una obvietat que no hauria merescut ni dues línies més en aquest article.
Molt més polida
La visió de la rambla a la imatge de 2026, molt més polida i amb acabats rellevants, és probable que tingués a veure en part amb les obres de 1990. Tot arranjament que s’hagi anat fent incideix en la configuració posterior de carrers, avingudes i vies diverses que hi ha per tota aquesta localitat. I per les altres, queda clar.