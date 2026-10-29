Una seu que encara no tenia porta

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer de la Rasa (1990-2026)
L’escena que es pot observar a la instantània més vella de les que surten avui, que és de 1990, any de l’estrena de la sèrie còmica “Mr. Bean”, es va fer per tractar alguna notícia sobre les obres que es feien a la seu del Patronat Municipal d’Educació de Terrassa (PAME). És un “Ahir i Avui” de llibre, amb una imatge antiga que ens ensenya el que ja es veu acabat en la més actual. Un abans i un ara acadèmic a més no poder, ningú ho pot negar.
A la foto dels nostres dies es pot comprovar que l’obra es va finalitzar i que el que mancava era una porta per poder accedir a les oficines d’aquestes dependències. Faltaven altres particularitats, com el cartell que ens recorda que aquí hi ha els Serveis d’Educació del consistori i on es couen moltes de les tasques que van relacionades amb aquest sector.
La resta de l’edifici, a grans trets, manté la seva estructura i gairebé tots els punts que hi havia quan es va fotografiar llavors. Les reixes i altres peces són les que hi eren a la imatge antiga. Tampoc calia fer grans canvis, s’ha de dir. I que hi hagi ara un arbre davant de l’entrada, tampoc es podria considerar com a gran novetat.
Aquesta part
Molta d’aquesta part del carrer de la Rasa, s’ha de tenir molt present, era molt distinta de com la podem visionar en els nostres dies. Es va passar de naus industrials, que fins i tot havien acollit una discoteca molt famosa, però de curta història, a una plaça que serveix per a moltes activitats. Un benefici per a la ciutadania, sense dubtes.