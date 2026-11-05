Quan es van tancar trenta persones

Fotos: Cristóbal Castro - Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer de La Rasa 1986 - 2026
El motiu de què es pengés la pancarta que es veu a la instantània més vella, que és de 1986, any en què els científics John Hopcroft i Robert Tarjan van guanyar els Premis Turing, era perquè, segons posa al seu dors, “trenta treballadors de l’empresa Ovillados Llobregat” es van tancar com a protesta. Podria ser que, com es llegeix, fos Hilados, però tampoc entrarem en un debat que només podrien dur a terme els que ho van viure directament. Això sí, el joc de paraules amb el nom del riu que es menciona i el fet que es digui que va desbordar i tot se’n va anar, per dir-ho finament, a fer punyetes, és molt ben trobat.
No és possible esbrinar si les persones que apareixen a aquesta imatge antiga eren les trenta que van decidir tancar-se en un moment delicat amb l’empresa en caiguda lliure. És possible que, si no són totes, una gran part d’elles són les que es veuen, però la manera d’agrupar-se que tenen impedeix enumerar-les una a una fins a arribar a la trentena. Les fotografies ja ho tenen això, que la perspectiva pot enganyar o pot no ensenyar-ho tot. Potser, aquesta és la seva gràcia, a vegades.
Les reivindicacions
Al lloc on es van reunir aquests treballadors per a les seves reivindicacions, amb el pas del temps, va començar a ser la seu de diversos locals d’oci, sobretot nocturn. És una transformació destacada, encara que, realment, la fesomia dels edificis, amb les lògiques variacions pel pas dels anys, es manté bastant igual. I això que el carrer les ha patit bastant.