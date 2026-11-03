Una vaga general d’altres èpoques

Fotos: Cristóbal Castro - Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Raval de Montserrat 1985 - 2026
Pot semblar que hi ha un ball de botigues si ens fixem en les dues imatges que apareixen avui a aquesta secció, però no és així. I no, no hi ha cap error, tot quadra i algun establiment de llavors, ara està ubicat en un altre lloc. No és la primera vegada ni serà la darrera que un negoci es trasllada i tampoc és la primera i l’última que ho fa a escassos metres d’on estava originalment, com passa en aquest cas.
La instantània més vella, que és de 1985, any en què a la localitat italiana de Palermo (Sicília) es va descobrir una ciutat subterrània que la màfia utilitzava com a refugi, es va fer en motiu del “tancament de comerços per la vaga general contra la reforma de les pensions i la Seguretat Social” que, tenint en compte que en ve una ara, del passat es pot traslladar a l’actualitat.
Concretament, aquella vaga va ser el 20 de juny i, repassant la premsa de llavors, no va ser una aturada consensuada i els sindicats no van remar en la mateixa direcció en aquesta oportunitat. Són circumstàncies de la vida i no sempre s’ha d’estar d’acord, es pot discrepar.
Un policia local
A la part esquerra de la foto dels anys vuitanta, es pot veure un policia local dels que patrullaven en moto, parlant amb una dona que podria pertànyer al comerç que tenen a davant. Com es deixa veure un tros del cartell, era S. Bertran. El que es pot veure més clar és el Rex, que continua, encara que més enllà d’on estava en aquells temps. Canvis que solen fer-se, res estrany.