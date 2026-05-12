Un casament, però no es veuen els nuvis

Fotos: Cristóbal Castro / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Plaça del Rector Homs (1983-2026)
Encara que pugui semblar un esdeveniment diferent, la imatge del passat de les que surten avui, que és de 1983, any de la mort del percussionista dels Estats Units Willie Bobo, correspon a un casament vuitcentista, una tradició del barri de l’Antic Poble de Sant Pere. Es pot veure a l’alcalde Manuel Royes, cigarreta en mà, al més pur estil del porter polonès del Barça Wojciech Tomasz Szczesny.
A més del batlle de la ciutat, es veu a Marta Ferrusola, la que fou esposa de Jordi Pujol, tants anys president de la Generalitat de Catalunya.
Tots dos, des d’una mena de tribuna o tarima protegida, i amb un altre senyor que no s’ha acabat d’identificar (esperem, com sempre, l’ajuda dels lectors), ajuden a baixar a una nena. Un home, a baix, col·labora perquè tot es faci sense problemes i que la nena arribi al seu destí.
Aquestes representacions són una bona idea per apropar-se a tradicions antigues. Són moments en què es pot actuar i passar una bona estona com si la màquina del temps fes un tomb pel passat. Hi ha gent que gaudeix amb aquestes històries, però també n’hi ha qui no els fa gens de gràcia. Hi ha opcions per a tothom.
Dels protagonistes
El temps a passat per a alguns dels protagonistes de la instantània dels anys vuitanta i, altres, ens van deixar. Llei de vida, com s’acostuma a dir, un dels tòpics més utilitzats. Aquestes celebracions formen part de la cultura de la ciutat i hi ha molta gent que les espera amb moltes ganes.